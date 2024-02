Palermo, pure Brescia e Lecco fuori casa. In Lombardia le gare spartiacque

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle gare che il Palermo giocherà fuori casa.

Tre weekend consecutivi in terra lombarda per spiccare definitivamente il volo: il Palermo inaugura domani una striscia di tre trasferte nelle prossime quattro partite, con l’auspicio di dare continuità alla bella vittoria contro la Feralpisalò a Piacenza. Classifica alla mano, quello di domani con la Cremonese sarà l’impegno più difficile tra quelli in programma nell’immediato futuro, ma non per questo Corini prenderà sottogamba gli impegni con Brescia e Lecco, ricordando in particolare il clamoroso exploit dei blucelesti al Barbera: a cavallo tra le prime due gare i rosa riceveranno la Ternana al Barbera nel penultimo turno infrasettimanale della stagione (l’ultimo sarà quello del 1° maggio, che vedrà Brunori e compagni impegnati a La Spezia).

Oltre alla conquista dei tre punti, uno degli obiettivi che il tecnico spera di centrare nelle tre trasferte in Lombardia sarà tenere la porta inviolata: l’ultima volta che c’è riuscito è a inizio ottobre nello 0-2 di Modena, da lì in poi sono arrivati 12 gol in 7 partite. Solo una di queste è coincisa con una vittoria, l’1-2 alla Feralpisalò di tredici giorni fa: tanta sofferenza nel primo tempo, gran prova di forza nel secondo e Pigliacelli battuto solo a tempo scaduto dal tap-in di Dubickas, comunque ininfluente dinanzi alle precedenti prodezze di Ranocchia e Soleri.

In quel caso il Palermo è riuscito a fermare un avversario in un discreto stato di forma, missione che proverà a replicare domani contro una Cremonese che non perde proprio dalla gara del Barbera del 26 dicembre, ma che in casa è imbattuta da quattro mesi: l’ultimo scivolone interno è lo 0-1 con il Südtirol, seguito da sei vittorie e un pareggio arrivato proprio nell’ultimo confronto casalingo con la Reggiana (1-1). Più abbordabili, almeno sulla carta, le sfide a Brescia e Lecco: le «rondinelle» sono a caccia di punti preziosi per i play-off ma non riescono a trovare costanza di rendimento mentre i blucelesti, che si sono affidati da poco a un tecnico esperto come Aglietti, hanno il peggior record tra le mura amiche con una striscia aperta di quattro sconfitte di fila (otto complessive); sarà compito dei rosa far valere superiorità tecnica e lucidità agonistica, senza dimenticare quel cinismo che si è rivelato fondamentale negli ultimi impegni sia interni che esterni.