Per il Palermo non c’è “tregua”. Il club rosanero nella giornata di ieri ha riscontrato la positività di altri 2 giocatori e 2 membri dello staff, che porta il numero totale a diciannove positivi.

Nei giorni scorsi si era tanto parlato della possibilità della Lega di considerare tra i disponibili i calciatori aggregati dalla Primavera, ma questo sembra essere risolto perché il Palermo, scrive la Lega Pro, ha meno di tredici calciatori disponibili, quindi i giovani aggregati non vengono considerati come calciatori in lista.





“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna – scrive la Lega Pro -, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, e in considerazione altresì dellacomunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia “che si è in presenza di un cluster di infetti” nella compagine sportiva palermitana, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza, in programma giovedì 29 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.