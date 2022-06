Anche Marco Perrotta ai saluti.

Il difensore, in prestito secco dal Bari, ha postato sui propri social una foto con la sua maglia numero 33 autografata dall’intero gruppo rosanero, eccetto due compagni. Come da lui stesso sottolineato, infatti, mancano gli autografi di Brunori e Luperini, i primi a lasciare la città dopo la finale. In alto la foto.