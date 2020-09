Un colpo per completare la difesa. Il Palermo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha ormai chiuso l’operazione relativa a Michele Somma, centrale in uscita dal Deportivo La Coruña.



Il giocatore, sarà un nuovo calciatore del Palermo e andrà a rinforzare la compagine di Boscaglia. Manca soltanto l’ufficialità.



Nelle ultime ore si era vociferato di un interesse per Gregorio Luperini, centrocampista del Trapani. Su questo fronte però, non si riscontrano conferme. Il giocatore non sembra interessare al Palermo.