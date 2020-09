Il Bari ha messo nel mirino Adriano Montalto per rinforzare l’attacco. Stando a quanto riferito da “Passione Bari Radio Selene”, prosegue il dialogo con l’entourage del centravanti della Cremonese, rientrato dal prestito al Venezia è legato da un altro anno di contatto al club grigiorosso. Montalto sarebbe ora in cima nelle preferenze della dirigenza biancorossa per il reparto avanzato.