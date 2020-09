La Final Four di Nations League, in programma dal 6 al 10 ottobre 2021, verrà ospitata dal Paese della nazionale che vincerà Gruppo 1 della Lega A. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu”, nella giornata di oggi, il Comitato Esecutivo della UEFA si è riunito a Budapest e ha ufficializzato la candidatura dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano e dell’‘Allianz Stadium’ di Torino come sedi dell’evento.