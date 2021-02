Dopo l’esonero di Boscaglia in casa Palermo non si trova pace. Nella giornata odierna si è svolto il consiglio d’amministrazione di Hera Hora, che non è stato per niente sereno.

Da una parte la famiglia Mirri, dall’altra Di Piazza. La proposta di Daniele Mirri, come noto dopo l’assembla dei soci, era quella di liquidare Hera Hora, non ritenuta più utile per proseguire la vita del Palermo Fc.





La proposta è stata discussa dalle parti, ma non si è arrivati ad una conclusione. Questo perché Di Piazza, che con la liquidazione non potrebbe procedere al recesso, ha risposto in maniera negative e al termine della riunione era anche molto scuro in volto.

Il Cda, che è durato un’ora circa, dovrà riaggiornarsi, la data però non è ancora stata stabilita. Al momento della prossima riunione, se si dovesse decidere per la liquidazione, sarà stabilito anche il nome del liquidatore. Non sarà, comunque, semplice arrivare ad una conclusione e per entrambe le parti ci sarà da battagliare per trovare una soluzione.