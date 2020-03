Grave incidente stradale in via Ernesto Basile, a Palermo, poco prima dell’imbocco della “scorrimento veloce” per Sciacca. Un pedone – A.D., 57 anni – è stato travolto da un automobilista che prima è fuggito e a tarda sera si è presentato ai carabinieri. L’uomo, scrive “Repubblica.it”, è stato investito intorno alle 22. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Civico da un’ambulanza del 118 è morto durante l’intervento chirurgico a cui i medici del Civico lo stavano sottoponendo. Domenico Anastasi, odontotecnico di 57 anni, era arrivato in ospedale in condizioni gravissime con un trauma addominale. Abitava poco distante dal luogo dell’incidente che gli è costato la vita. Resta ancora da accertare la dinamica dell’impatto, che è avvenuto all’altezza del civico 55. Indagano i vigili della sezione Infortunistica. Il tratto stradale è scarsamente illuminato e l’investitore – T.P., 29 anni – potrebbe avere visto il pedone soltanto all’ultimo istante. L’automobilista stava rientrando a casa dopo avere finito di lavorare, si è allontanato a tutta velocità. Poco dopo, però, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Monreale. Rischia una denuncia per omicidio stradale, con l’aggravante della fuga, e omissione di soccorso.

“L’incidente è avvenuto in un tratto al buio e lontano da attraversamenti pedonali”, spiegano dalla polizia municipale.