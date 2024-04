Palermo-Parma: brutto infortunio per Di Mariano, stagione finita?

Brutto infortunio per Francesco Di Mariano in Palermo-Parma, gara valida come anticipo della 34esima giornata di Serie B. L’attaccante rosanero, dopo uno scontro con Estevez, ha dovuto lasciare il campo in barella e con una vistosa fasciatura al ginocchio destro.

Tutto accade al 30’ del primo tempo. Il calciatore rosanero stava conducendo palla e si è scontrato con il calciatore dei ducali, subito i compagni del numero 10 del Palermo hanno chiamato l’attenzione dei sanitari che sono entrati in campo che, però, ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

L’attaccante è stato subito trasportato in ospedale per degli accertamenti, presentando un notevole taglio tra ginocchio e tibia. Nelle prossime ore l’esterno si sottoporrà ad esami strumentali più approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio, ma con tutta probabilità la sua stagione finisce qui.