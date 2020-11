Si conclude con il risultato di 2-1 la sfida tra Palermo e Paganese, valida per l’11^ giornata di campionato. Le marcature sono di Rauti all’11’ e Saraniti al 33′ per i rosanero; di Schiavino al 52′ per i campani. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Inoperoso per tutta la prima frazione di gara. Sul gol di Schiavino, forse, potrebbe uscire per anticiparlo. Preziosa la sua uscita su un calcio d’angolo sul finire per gli ospiti. VOTO 6





ALMICI: La catena di destra continua ad essere il lato migliore del Palermo. Suo l’assist per Saraniti che deve solo accompagnare dentro la palla per il 2-0. Prova a creare pericoli su calci piazzati. VOTO 6,5

PALAZZI: Deve lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Fino a quando è rimasto in campo non ha subito gli attaccanti avversari. VOTO 6

Dal 30′ PERETTI: Sul finale del primo tempo chiude un contropiede avversario. Nella ripresa è attento sugli attacchi avversari. VOTO 6

MARCONI: Diop potrebbe metterlo in difficoltà sfruttando meglio la velocità, ma non lo fa e lui gioca una gara ordinata. Nel primo tempo potrebbe anche sfruttare meglio una punizione per trovare il gol. VOTO 6,5

CORRADO: Rispetto alla sfida interna contro il Catania è più vivace e arriva un poi di più sul fondo. Anche lui deve lasciare il campo per infortunio. VOTO 6+

Dal 56′ CRIVELLO: Commette alcuni falli evitabili. Nel finale chiude in maniera preziosa un contropiede avversario. VOTO 6

BROH: Per i primi 45′ è sicuramente padrone del centrocampo. Tanta corsa, tanti buoni recuperi e buoni servizi per i compagni. Nella ripresa la Paganese ci crede di più e cala. VOTO 6,5

MARTIN: Dai suoi piedi parte il contropiede che permette ai rosanero di raddoppiare. Cerca di smarcarsi per essere servito dai compagni e poi far partire l’azione. VOTO 6+

Dal 79′ LUPERINI: Porta un po’ di velocità in al centrocampo. Smista qualche buon pallone per i compagni. VOTO 6

KANOUTE: Dal suo lato fa quello che vuole. Nelle ultime in casa gol e assist per lui. Serve un passaggio perfetto per Rauti che insacca indisturbato. Nel secondo tempo ha l’occasione del gol con un tiro da fuori. VOTO 6,5

RAUTI: Deve solo accompagnare dentro la palla servita da Kanoute per il gol dell’1-0. Nel secondo tempo si perde Schiavino che segna il gol che riapre la gara. Non si risparmia e corre tantissimo. VOTO 7-

FLORIANO: Tra assenze che hanno costretto Boscaglia a cambiare modulo e il Covid è la sua seconda presenza da titolare. Parte largo a sinistra e cerca di tagliare verso il centro. Cala nella ripresa. VOTO 6,5

Dal 79′ SILIPO: Disattento su un contropiede e che potrebbe essere decisivo, ma è in fuorigioco. Prezioso in fase di copertura. VOTO 6

SARANITI: Il gol siglato contro la Juve Stabia gli ha tolto un peso enorme. Oggi sigla anche il primo gol tra le mura amiche. Prova a far salire la squadra facendo a sportellate con la difesa avversaria. VOTO 7-

Dal 79′ LUCCA: Calibra male un pallone per Kanoute che potrebbe chiudere definitivamente la gara. Recupera un ottimo pallone per far partire un contropiede ma sbaglia a servire Silipo che è in fuorigioco. VOTO 6

BOSCAGLIA: Arriva la prima vittoria tre le mura amiche, ma la sfortuna continua a non abbandonare la squadra. Perde per infortunio Palazzi e Corrado. La squadra paga un po’ di stanchezza nel secondo tempo e soffre leggermente gli attacchi avversari. Preziosi i cambi operati. VOTO 6

PAGANESE: 1 Campani; 20 Cigagna (dal 58′ Carotenuto), 23 Schiavino (C.), 21 Sirignano; 5 Mattia (dall’81 Medicino), 6 Bramati (dal 58′ Scarpa), 8 Bonavolontà, 7 Gaeta, 3 Squillace; 26 Guadagni (dal 58′ Cesaretti), 11 Diop. A disposizione: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 4 Sbampato, 9 Isufaj, 10 Scarpa, 14 Carotenuto, 24 Criscuolo, 25 Cesaretti, 27 Curci. Allenatore: Erra.