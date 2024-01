Palermo, oggi l’ultima al Barbera per Valente e Soleri?

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato in uscita del Palermo con Valente e Soleri che su tutti potrebbero salutare.

Sarà l’ultima partita interna col mercato aperto. Dunque qualcuno potrebbe indossare oggi per l’ultima volta la maglia rosa al Barbera. Non è un mistero che Soleri e Valente potrebbero essere ceduti. Ecco, se Corini dovesse esserne certo, sarebbe bello se concedesse a entrambi la possibilità di giocare uno spezzone di partita per ricevere l’applauso (che ci auguriamo caloroso) del Barbera. In fondo se il tecnico bresciano si trova oggi sulla panchina del Palermo, se il Palermo ha superato di slancio l’inferno della Serie C, è anche merito di questi due «gladiatori» dal cuore grande.