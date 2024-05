Coppa Italia, stasera la finale Atalanta-Juventus: scontri tra tifosi lungo la A1 (VIDEO)

Questa sera andrà in scena la finale di Coppa Italia. La Juventus di Massimiliano Allegri affronterà l’Atalanta dell’ex rosanero Gasperini.

Come riporta La Nazione, nell’area di servizio Arno Ovest (Firenze) sono voltati insulti senza ulteriore escalation tra supporter che stavano viaggiando in bus. Un altro nell’area di sosta San Giovanni (Arezzo), stavolta sono volati oltre agli insulti anche sassi e fumogeni. Sono intervenuti gli agenti della Digos. Nel secondo episodio, le auto e i minivan dei tifosi dell’Atalanta si sono incrociati in un’area di parcheggio con tifosi bianconeri provenienti da Milano. Ne sarebbe nata una scazzottata, con lancio anche di oggetti, terminata all’arrivo della polizia. Negli scontri, pare, sarebbero coinvolti anche ultras dell’Eintracht di Francoforte, legati ai tifosi dell’Atalanta da uno storico gemellaggio.

Affrontements sur une aire d'autoroute en direction de Rome, où a lieu ce soir la finale de la Coupe d'Italie, entre #ultras de la #Juventus et de l'#Atalanta. #bergamaschi & #UltrasFrankfurt #UF97 Vs #NAB pic.twitter.com/PRtmKZyXlB — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) May 15, 2024