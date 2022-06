Stando a quanto riferito da “Passione Bari Radio Selene” Walid Cheddira è conteso dal Bari, il quale non ha ancora esercitato il diritto di riscatto dopo la stagione in prestito e da altri due club, ovvero Palermo e Modena.

L’italo-marocchino, reduce da una stagione positiva con la maglia biancorossa, è al centro di una delicata trattativa tra il Parma, che ne detiene il cartellino, e il Bari che vanta un diritto di riscatto vicino ai 750mila euro. Da tempo le parti stanno trovando una possibile soluzione capace di bilanciare i diversi interessi in campo. Sin dall’inizio della negoziazione il club di Luigi De Laurentiis ha giudicato elevati i costi dell’operazione. Di contro nei giorni scorsi la società emiliana avrebbe abbassato le pretese, senza però trovare ancora l’intesa con il ds Polito.

Il 30 giugno scadono i termini per esercitare il riscatto. Dopodiché verrebbero rinegoziati costi e formula dell’eventuale nuovo trasferimento in Puglia, con deadline 31 agosto. C’è fiducia che si possa trovare una soluzione positiva, anche sulla spinta della volontà del 24enne di tornare a vestire la casacca del Bari in Serie B. Nel frattempo bisogna però guardarsi da Modena e Palermo che hanno messo gli occhi sul giovane attaccante nativo di Loreto, chiedendo già informazioni al club emiliano. Se l’operazione con il Bari non dovesse chiudersi con una fumata bianca la società pugliese è già al lavoro per individuare alternative di pari valore.