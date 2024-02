Palermo, niente allarmismi

Doveva essere la partita del riscatto dopo il pareggio amaro di Cremona, invece ieri sera il Palermo ha lasciato altri punti per strada contro una squadra di bassa classifica. Eugenio Corini aveva avvertito i suoi nella conferenza stampa prepartita, soffermandosi sulle qualità della Ternana e di come i rossoverdi abbiano messo in difficoltà anche le altre big. Dopo un primo tempo di buon livello in cui i rosanero potevano realizzare anche il secondo gol oltre a quello di Lund, nella ripresa le Fere ritrovano il vantaggio e poi chiudono la partita senza trovare davanti a sè una reazione avversaria come quella nei primi 45 minuti, tanto che il gol del 2-3 di Brunori arriva in pieno recupero, a gara conclusa e soprattutto grazie all’incertezza di Iannarilli.

Come sottolineato da mister Corini la partita era sicuramente più difficile del previsto, anche per via del poco tempo avuto a disposizione per prepararla e per recuperare le energie. Seppur questa Serie B si dimostra sempre più incerta giornata dopo giornata, sorprende come il Palermo riesce a conquistare punti importanti con le big e meno con le piccole. Basti pensare che i rosanero hanno ottenuto un pareggio e una vittoria nel doppio confronto con Como e Cremonese mentre con la Ternana lo scontro diretto è a favore dei rossoverdi. Ovviamente sarebbe ingeneroso creare allarmismi dopo una striscia positiva di risultati importanti, a prescindere da come sia arrivato il pareggio a Cremona, ma sabato a Brescia è vietato sbagliare. Al Rigamonti gli uomini di Corini dovranno confermare che la caduta di ieri sera sia stata solamente un incidente di percorso e dovranno scendere in campo per sfatare il tabù delle piccole: la promozione passa anche da queste partite e perdere altri punti potrebbe compromettere la promozione diretta. Il campionato è ancora lungo, la distanza con le altre concorrenti rimane colmabile ma serve un immediato cambio di rotta.