L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la crisi di risultati fuori casa.

Se il Barbera nelle ultime gare è diventato un vero e proprio fortino, con quattro vittorie su quattro, adesso il Palermo – se vuole lottare fino all’ultimo per provare a giocarsi le sue carte per un piazzamento di alta classifica – deve obbligatoriamente cambiare marcia e accelerare in trasferta. Lontano dal proprio stadio, infatti, i rosanero, seppur nel computo totale risultano essere quarti in classifica con 17 punti raccolti nelle undici gare giocate in campo esterno, non vincono dallo scorso 7 ottobre.

Da questa data in poi (sono passati 4 mesi) la formazione di Corini ha raccolto solamente quattro punti in sei partite disputate: ko con Sampdoria (1-0) e Cittadella (2-0) e pari con Ternana (1-1), Parma (3-3), Como (3-3) e Catanzaro (1-1). Il Palermo, quindi, dati alla mano, è l’unica squadra del campionato che dal 7 ottobre a non aver centrato neppure un successo. Considerando la classifica che si genera in trasferta da questa data in poi, i rosanero sarebbero ultimi a pari merito con il Catanzaro, che una vittoria l’ha anche fatta, quella ottenuta proprio contro i rosanero al Barbera.

Numeri, dati e statistiche opposte invece, se si considerano le gare disputate fino al successo del Braglia con il Modena. In avvio di campionato, infatti, il Palermo poteva vantare un rendimento in trasferta da far stropicciare gli occhi. Nelle prime cinque gare quattro vittorie e un pareggio. Infatti, dopo il pari nel match di apertura della Serie B contro il Bari (0-0 al San Nicola), Brunori e compagni avevano inanellato quattro successi di fila sui campi di Reggiana (3-1), Ascoli (1-0), Venezia (3-1) e proprio Modena (2-0). Con il Palermo primo in graduatoria per punti totalizzati lontano dal proprio stadio: 13, due in più dell’inseguitrice Catanzaro che ha praticamente vissuto lo stesso tipo di percorso dei rosanero.