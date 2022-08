Giornata di presentazione alla stampa per Ionut Nedelcearu.

Ecco le parole del difensore rosanero in conferenza:

«Fare gol? Il mio lavoro è quello di non prenderlo. Se segnerò sarò felice. Conosco Nastase ma non ci ho parlato, ho sentito solamente Puscas che mi ha detto cose molto positive su Palermo. Coppia con Marconi? Ci troviamo bene, ma dobbiamo migliorare. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare le imperfezioni, come successo nel secondo tempo contro il Bari».