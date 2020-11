Si è appena conclusa la gara tra Palermo e Monopoli, valida per la 13^ giornata di campionato. Al termine del match il risultato è di 3-0 grazie alle reti di Almici al 20′, Marconi al 23′ e Saraniti al 75′. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Non ha colpo sul calcio di punizione conquistato dal Monopoli. Attento nei minuti iniziali del secondo tempo la difesa si addormenta. VOTO 6,5





ALMICI: Sblocca la gara su rigore. Nella ripresa, quando ormai il risultato è al sicuro, bada più alla fase di copertura. Fa partire l’azione che porta al 3-0. VOTO 7–

SOMMA: Parte malissimo con il retro passaggio a Pelagotti, poi non ha molto lavoro. Nel secondo tempo si fa superare da Santoro e Almici, per fermarlo, è costretto al fallo. VOTO 5,5

DALL’82’ ACCARDI: Da una sua ottima chiusura difensiva parte un’azione pericolosa che poteva portare sul 4-0. VOTO SV

MARCONI: Oggi è insuperabile. Chiude tutti gli spifferi e trova anche il gol su un calcio d’angolo perfetto di Silipo. VOTO 7,5

CRIVELLO: Dai suoi piedi parte l’azione che fa conquistare il rigore al Palermo. Preziose le chiusura difensive. VOTO 6,5

LUPERINI: Molto lavoro sporco per lui. Alcune chiusure sono preziose per fermare l’azione offensiva degli avversari, un po’ meno preciso in alcuni appoggi. VOTO 6+

DALL’82 MARTIN: Minuti importati per gestire qualche pallone e far respirare la squadra. VOTO SV

ODJER: A centrocampo è il padrone. Recupera palla, conquista falli preziosi e imposta il gioco. VOTO 6,5

SILIPO: Ha una sola occasione e fa la barba al palo. Disegna un cross perfetto per la testa di Marconi che raddoppia sul 2-0. VOTO 6,5

DAL 60′ KANOUTE: Si nota solo per il passaggio a Saraniti che sigla il 3-0. Dovrebbe sfruttare meglio il fatto di entrare a gara in corso con gli avversari stanchi. VOTO 6-

RAUTI: Parte benissimo e conquista il calcio di rigore trasformato da Almici. Cerca di duettare con Saraniti. VOTO 6,5

DAL 60′ BROH: Svaria su tutta la trequarti offensiva ma non crea molti pericoli. VOTO 6-

FLORIANO: Nei primi 45′ fa un po’ meglio rispetto alla ripresa. Nella sola occasione che ha Menegatti lo ferma. VOTO 6

DAL 69′ VALENTE: Il Monopoli è stanco e lui potrebbe creare dei pericoli, ma viene servito poco. VOTO 6

SARANITI: Prova a fare a sportellate con i difensori del Monopoli per fare salire i compagni di squadra. Nel secondo tempo trova il gol del 3-0, ma avrebbe anche un’altra occasione solo che si intestardisce e cerca di fare tutto da solo. VOTO 6,5

BOSCAGLIA: Forse un po’ azzardato mandare in campo Somma dall’inizio che sembra ancora non al meglio della forma. La gara dei mette bene e i suoi possono gestire. VOTO 6+

MONOPOLI: Menegatti (6), Arena (5), Nicoletti (5,5), Mercadante (5,5) (dal 60′ Vassallo 5,5), Santoro 5,5 (dal 72′ Samele 5,5), Piccinni 5,5 (dal 72′ Sales 5), Giorno 6-, Tazzer 5,5 (dal 60′ Zambataro 5,5), Guiebre 6-, Paolucci 5,5, Starita 6- (dal 60′ Marilungo 5,5). Allenatore: Giuseppe Scienza (5,5)