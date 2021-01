Secondo quando riferito dal Giornale di Sicilia, è ancora avvolto nel mistero il ritrovamento di un cadavere nel quartiere Brancaccio.

Un uomo tra i 40 ed i 50 anni è stato trovato morto in via Pecoraino, secondo le prime indagini non ci sono segni di violenza.





Il suo corpo è stato trasportato all’istituto di medicina legale per l’autopsia ed il riconoscimento.