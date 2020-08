Un egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al Coronavirus portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito a fuggire dal Covid Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine a Palermo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’uomo è rientrato dopo essere stato alcune ore in giro e in queste ore verrà interrogato per scoprire dove sia stato e se abbia incontrato qualcuno.