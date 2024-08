Palermo: mercoledi 21 agosto allenamento a porte aperte al Barbera. Le info

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto l’appuntamento previsto il 21 agosto al Renzo Barbera.

Ecco quanto si legge:

In occasione di uno speciale allenamento a porte aperte allo stadio Renzo Barbera il Palermo torna ad abbracciare i propri tifosi per la prima volta in questa stagione, dopo il ritiro estivo e i primi impegni ufficiali in trasferta. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 di mercoledì 21 agosto.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione del proprio posto nell’apposita sezione Vivaticket con una procedura analoga a quella dell’acquisto di un normale tagliando per una partita stagionale.

Per l’occasione sarà aperta l’intera Curva Nord. Dal momento che i posti saranno limitati, è previsto un primo periodo di prelazione per tutti coloro che alle ore 23.59 di venerdì 16 agosto risulteranno abbonati alla stagione 2024/25.

I biglietti saranno disponibili in prelazione per gli abbonati di questa stagione dalle ore 14.00 di sabato 17 agosto fino alle ore 23.59 di lunedì 19 agosto, solo online e con le seguenti modalità:

per gli abbonati che hanno acquistato presso i punti vendita, quindi in possesso di tessera tradizionale, è necessario inserire il sigillo fiscale presente nell’abbonamento (codice alfanumerico di 16 cifre presente sulla tessera alla voce “Sig. Fiscale“);

per gli abbonati che hanno acquistato online, quindi in possesso di abbonamento su documento digitale, è necessario inserire il sigillo fiscale presente nel file (codice alfanumerico di 16 cifre presente sul documento alla voce “S.F.“);

per gli abbonati che hanno acquistato l’abbonamento tramite fidelity card, compresi gli abbonati che hanno già trasferito il proprio abbonamento sulla fidelity, è necessario inserire il numero della fidelity card SiamoAquile (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106“).

La seconda fase, aperta a tutti fino ad esaurimento posti disponibili, sarà invece attiva dalle ore 11.00 di martedì 20 agosto fino alle ore 18.25 di mercoledì 21 agosto.

Nel giorno dell’evento, i cancelli saranno aperti a partire dalle 17.00.