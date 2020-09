Il centrocampista del Palermo Martinelli non potrà proseguire la sua attività agonistica.

Di seguito il comunicato ufficiale del Palermo: “Alessandro Martinelli, purtroppo, si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica. In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario. Un abbraccio, Ale. Forza!”