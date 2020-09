Sono finiti nella bufera per uno scandalo a luci rosse. Stiamo parlando di due calciatori della Nazionale inglese, si tratta di Foden e Greenwood.

I giocatori hanno festeggiato un pò troppo dopo il successo contro l’Islanda. Come confermato dal Ct Southgate entrambi sono stati esclusi dalla prossima partita: «Questa mattina Greenwood e Foden mi hanno comunicato che hanno interrotto le norme anti-Covid previste in trasferta. Non interagiranno con il resto della squadra, ma hanno capito di aver sbagliato. Si sono scusati. Non hanno fatto colazione o allenamento con il resto della squadra, nessuno altro membro dello staff è entrato in contatto con loro».

Secondo quanto riportato Foden e Greenwood avrebbero portato delle ragazze in hotel dopo la partita, violando le norme anti-Covid vigenti in Islanda, la conferma è arrivata anche tramite foto su Snapchat.

Intercettate da DV le ragazze non si sono sbilanciate: «Non vogliamo discutere di nulla. Non vogliamo mettere nessuno nei guai. L’unica cosa che posso dire è che sono stata in contatto con uno di loro per alcuni giorni».