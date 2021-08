Lunghe code ieri alla fiera del mediterraneo per i vaccini.

In molti si sono lamentati dei lunghi tempi di attesa e degli orari non rispetti con un caldo non indifferente.

Lunghe file si sono registrate anche nella notte facendo rivedere le scene di assembramenti che da mesi non si registravano piĂą nella struttura.

Queste alcune immagini: