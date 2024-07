Palermo, l’ex rosa Agliardi presenta Gomis: «Imponente e sa giocare con i piedi. Sarà un bel dualismo»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista all’ex rosanero Agliardi il quale ha parlato di Gomis, nuovo portiere in arrivo al Palermo.

Due stagioni da portiere del Palermo, in uno dei periodi più belli della storia rosanero. Federico Agliardi adesso è il preparatore dei portieri del Rimini, ma nella stagione 2015/2016 è stato compagno di squadra al Cesena di Alfred Gomis, primo acquisto del Palermo che nelle prossime ore verrà ufficializzato ed entrerà a far parte dell’organico allenato dal tecnico rosanero Dionisi.

Agliardi, che tipo di acquisto ha fatto il Palermo ingaggiando Gomis per la porta? «Alfred, nel 2015, veniva da Crotone e aveva già giocato qualche partita. Poi a Cesena con noi ha fatto molto bene. Parliamo di un giocatore che da quell’anno lì ha iniziato un exploit importante, perché poi è andato a Bologna e si è guadagnato anche spazio nella sua Nazionale. È un portiere importante per la categoria» .

Si aspettava questa scelta da parte del Palermo? «Onestamente quando l’ho letto non me l’aspettavo, anche perché il Palermo ha in organico un portiere come Pigliacelli. Però evidentemente i rosanero hanno fatto delle valutazioni. Però sono contento per lui, se lo merita».

E da un mero aspetto tecnico che tipo di portiere è? «Strutturalmente è grande, molto imponente. È potente, è molto bravo con i piedi. Molto agile. Ultimamente non l’ho seguito in maniera assidua, però è un portiere che a Palermo può dire la sua. Può dare sicurezza, perché ha fatto già tanti anni importanti ed è nel pieno della maturità».

Pensa che arrivi a Palermo accontentandosi del ruolo di secondo o farà in modo di essere il titolare?

«Può avere l’occasione anche per ributtarsi nel mercato italiano e farsi rivedere nel campionato italiano. Non so quale sarà il suo ruolo, se sarà primo o secondo. Però è un portiere di sicuro affidamento. Desplanches è ancora in rampa di lancio, un ottimo portiere e dovrà essere bravo Dionosi a gestire la situazione portieri. Alfred può essere utile in entrambi i modi, o da primo o da secondo. Come ragazzo, gli darei un 10 e lode. È una persona splendida».

In conclusione, qual è il suo giudizio su Pigliacelli? «Penso che Pigliacelli il suo l’abbia fatto a Palermo. Infatti non credevo che alla fine si arrivasse a cambiarlo. Ma immagino che saranno state fatte tutte le valutazioni del caso se si è arrivati a questa conclusione»