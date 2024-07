Gds: “Il Palermo prova a risolvere tutti i rebus. Le scelte di Brunori, Lucioni e Di Mariano possono cambiare il mercato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e i rebus da risolvere.

Il mercato estivo del Palermo è iniziato con l’acquisto del portiere senegalese Alfred Gomis, classe 1993, proveniente dal Lorient via Rennes. Dopo aver superato le visite mediche a Torino, Gomis si unirà presto alla squadra a Coccaglio. La sua ufficialità è imminente e, una volta completato il trasferimento, si contenderà il posto da titolare con Desplanches, attualmente infortunato.

Il club rosanero sta affrontando diverse questioni riguardanti i giocatori in rosa. Il direttore sportivo De Sanctis sta lavorando su diverse opzioni per migliorare la squadra, con particolare attenzione ai giocatori chiave come il capitano Brunori. La possibile partenza di Brunori, fondamentale per i suoi gol in Serie B, richiederebbe la ricerca di un attaccante di pari valore.

Anche altri giocatori di rilievo come Lucioni, Di Mariano e Insigne sono al centro delle strategie del club. Lucioni e Di Mariano hanno espresso la volontà di rimanere, ma devono dimostrare di avere l’atteggiamento giusto per confermare la loro permanenza. Insigne, dopo una stagione deludente, cercherà di riscattarsi durante il ritiro estivo, ma la sua permanenza dipenderà dalla sua prestazione e dall’uso che ne farà il nuovo allenatore Dionisi.

Infine, Gomes potrebbe essere attratto da opportunità in massima serie, ma molto dipenderà dalle scelte tattiche di Dionisi. Il Palermo è quindi attivamente impegnato sul mercato per risolvere questi rebus e migliorare la squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di puntare alla promozione.