Palermo, “Legends Day”: al via la prenotazione dei biglietti, le info

Attraverso i propri canali social il Palermo ha dato il via alla prenotazione dei biglietti gratuiti per il “Legends Day” l’inaugurazione del Centro Sportivo in programma il 7 aprile al Renzo Barbera.

Ecco quanto scritto:

“𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐃𝐀𝐘, al Barbera la storia scende in campo. Domenica 7 aprile 2024 ore 11:00: partecipa anche tu alla grande festa di inaugurazione del Palermo CFA

Collegamento LIVE da Torretta per la cerimonia ufficiale, sfilata di alcuni ex calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia rosanero e la partecipazione straordinaria di Marina Presello (SkySport), Salvo Ficarra e Roberto Lipari.

Dalle ore 11:00 di sabato 30 marzo alle 23:59 di mercoledì 3 aprile, gli abbonati potranno riscattare il proprio tagliando omaggio valido per la Tribuna coperta.

La prenotazione libera inizierà giovedì 4 aprile alle ore 14:00.

CLICCA QUI per prenotare il tuo biglietto.

Ecco il post:

