Palermo, la Primavera sfida il Napoli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo impegnato contro il Napoli.

La Primavera del Palermo torna in campo per la sfida contro il Napoli: al Pasqualino di Carini l’obiettivo sono i tre punti. Reduci da una settimana di stop e da ben quattro risultati utili consecutivi – due vittorie e due pareggi – i ragazzi del tecnico Di Benedetto, oggi a partire dalle 13.30, faranno di tutto per chiudere il match con altri tre punti fondamentali in ottica campionato.

I baby rosa infatti ad oggi si trovano all’ottavo posto in classifica, a differenza dei campani che occupano la quarta posizione. I rosa sono a soli 2 punti dalla zona playoff e pertanto occorre vincere. Il Palermo dovrà fare molta attenzione agli avversari, considerato che nel match d’andata il Napoli in casa ha vinto con un netto 2-0. Le statistiche sono dalla parte dei rosa, che hanno incontrato gli azzurri 26 volte, vincendo 11 partite, pareggiandone 10 e perdendo solo 5 gare.