Palermo, la Primavera riceve l’Ascoli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di oggi della Primavera del Palermo contro l’Ascoli.

La Primavera del Palermo pronta alla sfida contro l’Ascoli : oggi al Pasqualino di Carini l’obiettivo è tornare alla vittoria. Reduci da un pareggio in casa contro il Perugia, oggi (ore 14), gli aquilotti affronteranno l’A s co l i che in questo momento si trova avanti in classifica.

Un match che tuttavia sarà complicato, ma con i precedenti che sono in favore dei rosanero: su 17 scontri diretti, il Palermo ha vinto 9 volte, perso 6 gare e pareggiato solo due volte. L’ultimo pari nel girone d’a n d at a, lo scorso 16 dicembre ad Ascoli.