Palermo, la Primavera cerca punti con lo Spezia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo.

La Primavera del Palermo scende in campo contro lo Spezia: oggi al Pasqualino di Carini l’obiettivo è ritrovare i tre punti. Vittoria che manca ormai dall’anno scorso per la squadra del tecnico Di Benedetto e che oggi – a partire dalle 11 – farà di tutto per tornare alla vittoria contro uno Spezia che nelle ultime tre gare ha totalizzato due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo scontro fra le due compagini, inoltre, lo scorso novembre i rosanero hanno vinto in trasferta con un netto 2-0 grazie alle reti del baby bomber Di Mitri e al gol di Sessa.

Tuttavia, i rosa dovranno fare attenzione in fase di non possesso per evitare di prendere gol e, oltre a costruire il gioco, cercare di capitalizzare le azioni gol del match così da poter tornare alla vittoria e conquistare tre punti importanti per la classifica.