Continuano i lavori della ditta Palumbo per rimettere a nuovo il manto erboso del Renzo Barbera. Maurizio Palumbo ha pubblicato un post su Facebook descrivendo le attività in fase di svolgimento, scrivendo: “verticutting, trasemina e top soil- Stadio Renzo Barbera”. In basso le foto

verticutting,trasemina e top soil -Stadio Renzo Barbera- Pubblicato da Palumbo Maurizio su Venerdì 25 settembre 2020