L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole di Baldini in conferenza stampa in merito ai pochi biglietti venduti.

«La prevendita fiacca dipende da quello che dimostriamo in campo». Non usa giri di parole Silvio Baldini, chiamato in causa sui pochi biglietti venduti per Palermo-Juve Stabia. Attualmente sono circa 1.250 i tagliandi staccati per il match di oggi e sarà

possibile acquistarli fino alle ore 17.

Il tema principale, però, resta la distanza tra squadra e tifoseria a causa degli ultimi risultati: «Dobbiamo giocare bene e vincere, così la gente verrà allo stadio – aggiunge Baldini – I tifosi hanno sempre ragione e dobbiamo coinvolgerli. Tutto sta a noi».