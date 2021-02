Palermo: Jogger inciampa sulla pensilina dell'autobus. Ferita alle ginocchia

Disavventura per una jogger di 51 anni a Palermo, la donna è inciampata sulla pensilina dell’autobus in via Perpignano.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la donna è rimasta ferita alle ginocchia, il tratto di strada era totalmente al buio. Di seguito le parole rilasciate dalla donna: ”

Ho un’ernia sulla colonna vertebrale e l’ortopedico mi ha consigliato di fare passeggiate per rafforzare la muscolatura. Abito a pochi metri dal luogo in cui sono caduta e mentre camminavo con passo spedito, non ho visto la sbarra in ferro della pensilina. Erano le 19,30 circa e la strada non è illuminata. Mi hanno detto che prima di me, altre tre persone sono inciampate finendo sull’asfalto.