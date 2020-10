Un brutto incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, quasi all’altezza della rotonda di via Belgio. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, l’incidente è costato la vita ad un uomo di 61 anni. A nulla sono valse le manovre tentate dai sanitari del 118 per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas“