Continuano i giorni di riposo e di vacanza concessi ai giocatori del Palermo per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. I rosanero saranno impegnati nel ritiro precampionato dal 7 al 20 luglio Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero. Nel frattempo Giuseppe Aurelio si gode i suoi giorni di relax a Forte dei Marmi. Di seguito la foto pubblicata nelle sue Instagram stories:

Continue Reading