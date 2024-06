Ag. Pigliacelli: «Tra noi e il Palermo clima sereno. Faremo la scelta migliore»

Clima tutt’altro che gelido tra Mirko Pigliacelli e il Palermo. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Danilo Caravello, agente del portiere rosanero, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito e del rapporto con il club siciliano:

«Dopo aver letto in giro, di nuovo, articoli poco veritieri, mi vedo costretto ad intervenire per tutelare la posizione del mio assistito, sia da un punto di vista umano che professionale. Premesso che non ci sono dubbi sul fatto che Mirko Pigliacelli sia stato e stia tuttora benissimo a Palermo, dove ha sempre dato il massimo, sia in campo che fuori, per questa maglia e questo club oggi mi è capitato di leggere che siamo fuori dal progetto Palermo, che siamo obbligatoriamente sul mercato e che, se non accettiamo determinate destinazioni, saremo messi fuori lista o fuori rosa dalla società. Penso che sia, quanto meno irrispettoso, pensare e/o scrivere determinati concetti, in primis nei confronti di Pigliacelli e poi, anche nei confronti del Palermo e di una proprietà che non ha mai tenuto comportamenti del genere e sono certo che mai ne terrà, nei confronti di un proprio tesserato che si è sempre distinto per impegno ed attaccamento alla maglia.

Detto questo, faccio questo lavoro da più di vent’anni e non mi è mai capitato di non trovare il giusto compromesso con un club per il bene dei miei assistiti, per cui, il dialogo con il Palermo e la sua parte tecnica era ed è ottimale, c’è un confronto continuo e quotidiano ed, insieme, prenderemo la decisione più giusta e faremo la cosa migliore nell’interesse di Pigliacelli e del Palermo e se, la scelta del club, sarà quella di mettere Mirko sul mercato, la accetteremo senza far polemiche e con la grande serietà e professionalità che ci hanno sempre contraddistinto».