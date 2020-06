Palermo in serie C: è ufficiale oppure no? Ufficiale sì. Ma chi prima di festeggiare volesse vedere la classifica finale (ufficiale) del girone I di Serie D dovrà aspettare ancora qualche giorno. Giovedì, venerdì o addirittura lunedì. È in uno di questi giorni, infatti, che secondo quanto appreso dalla nostra redazione si riunirà il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti dopo quanto ratificato oggi in FIGC. Una volta decretata la fine del campionato di Serie D, la proposta della Lnd era subito stata quella di indicare come promosse le prime squadre dei nove giorni. La palla era poi passata nuovamente alla FIGC, che oggi avrebbe deciso se avallare o meno la proposta di Cosimo Sibilia.

Proposta avallata durante il consiglio odierno che si è tenuto in FIGC e che si è concluso nelle prime ore del pomeriggio. Consiglio al quale però non ha avuto seguito alcun comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. Da qui l’incertezza sull’utilizzo del termine UFFICIALE, con il Palermo che ha atteso qualche ora prima di pubblicare sui social un post che sanciva la promozione. Seguito poi dall’esultanza dei calciatori e la gioia del presidente Dario Mirri. Gioia alla quale si associa anche l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, che contattato dalla nostra redazione si è lasciato andare ad un sintetico ma chiarissimo: «Sono contento!».

Il Palermo è quindi promosso in serie C dopo aver comandato la classifica del girone I di Serie D dalla prima all’ultima giornata disputata. Anzi, lo sarebbe anche applicando quel famoso algoritmo di cui tanto si parla in serie A. Non ci sono più dubbi quindi, Palermo e il Palermo continuano la scalata verso quei palcoscenici che contano, tra i professionisti. Se poi prima di far festa si vuol vedere nero su bianco la classifica, allora bisognerà attendere ancora qualche giorno: quando la LND si riunirà in consiglio per comunicare come sarà cristallizzata la classifica di questo particolare campionato 2020/21.