Già in programma la prima amichevole stagionale del Palermo.

Come si legge su “L’arena” mercoledì 19 luglio in campo a Ronzone (Trento) arriverà la Virtus Verona per giocare contro il Palermo di Eugenio Corini. Sarà molto probabilmente il primissimo test precampionato per la Virtus di Gigi Fresco.