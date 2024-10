Palermo, Nocerino riceve in dono la terza maglia: «Porto la città nel cuore, vi amo tantissimo»

Un legame indissolubile quello tra Antonio Nocerino e il Palermo, testimoniato dall’ultimo gesto di affetto da parte del club rosanero. L’ex centrocampista, protagonista con la maglia del Palermo tra il 2008 e il 2011, ha ricevuto in regalo la terza maglia ufficiale della squadra per la stagione in corso. Un dono che Nocerino ha apprezzato moltissimo, tanto da condividere la sua gratitudine con un videomessaggio sui propri social.

Nel video, Nocerino ha dichiarato:

«Oggi ho ricevuto un graditissimo regalo, questa bellissima maglia. Ringrazio tutto il club e il presidente Mirri. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione augurandovi di arrivare dove tutti noi tifosi del Palermo speriamo. Saluto la città che porto sempre nel cuore, vi amo tantissimo. Sempre forza Palermo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Nocerino 23 (@antonocerino)