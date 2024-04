Palermo in caduta libera, a Pisa ancora un disastro. Rosanero sconfitti 4-3

Termina 4-3 la sfida tra Pisa e Palermo. Una gara costellata da alti e bassi quella vinta dal Palermo all’Arena Garibaldi. I rosanero dopo i primi minuti in balia degli avversari si svegliano e danno vita ad un buon primo tempo andando due volte a segno, prima con Brunori poi con Lund. Nella ripresa un film già visto: assedio Pisa e la rimonta è servita: la squadra di Aquilani va a segno con D’Alessandro e Bonfanti. Al 75′ i rosanero, rimasti in dieci per l’espulsione di Gomes dieci minuti prima, tornano in vantaggio grazie al suo capitano che su rigore non sbaglia e fa 3-2. Sul finale il disastro: Matteo Tramoni entra e fa doppietta.

Ecco la cronaca live testuale del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Dopo un minuto di raccoglimenti per la scomparsa di Joe Barone, inizia il match all’Arena Garibaldi. Al 1‘ i padroni di casa conquistano già un calcio d’angolo: Esteves appoggia corto per D’Alessandro, ma la palla finisce ancora in corner. Al 3‘ ancora Esteves va dalla bandierina, ma questa volta il calciatore mette in mezzo, Moreo stacca di testa e la palla sbatte sul palo, Gomes e Brunori rischiano di pasticciare sulla linea di porta, ma fortunatamente la palla finisce tra le mani di Pigliacelli. Al 9‘ il Pisa si fa avanti con D’Alessandro che dalla destra crossa in area, l’ex rosanero Moreo ci prova ma la palla finisce sul fondo. Al 12′ il Palermo conquista un calcio di punizione da una posizione molto ghiotta. Sulla palla Di Mariano e Di Francesco: l’arbitro fischia, al tiro va il palermitano che sferra una palla balza ma l’iniziativa viene allontanata, Segre riesce a rimettere in mezzo, Brunori ci prova di rovesciata, ma manca la palla. Al 14′ Coulibaly si becca un giallo per un fallo, era diffidato e salterà la prossima sfida. Due minuti più tardi lo stesso centrocampista è stato “vittima” a sua volta di un fallo da parte di Caracciolo, necessario l’intervento dei sanitari. Problemi alla schiena per il numero 80 che al 19′ è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Vasic. Al 24′ GOOOL PALERMO! Di Francesco servito da Gomes con un bel tiro di destro sblocca il match, ma…festeggiamenti rinviati per il Palermo, perché il Var annulla per fuorigioco.

Al 29′ ci prova Brunori che dalla distanza inquadra l’angolino e calcia ma Loria mette in angolo. Alla bandierina va Di Mariano che la mette in mezzo, ma ancora una volta il portiere del Pisa interviene. Al 31′ il numero 9 viene atterrato da Caracciolo conquistando così un calcio di punizione da posizione molto interessante. Sul pallone lo stesso Brunori che calcia e GOOOOOOL PALERMO! Il capitano la sblocca con un gran gol sul sette. Al 34′ il Pisa prova a reagire e di prova Moreo con un tiro al volo che finisce fuori. Al 40′ grande chance per il Palermo: Lund la mette in mezzo, Di Francesco tenta un tiro di rovesciata, ci riesce ma è facile da intercettare per Loria. Al 42′ GOOOL PALERMO! Lund sfrutta un buon passaggio di Brunori e insacca in rete raddoppiando il risultato. Un giro di lancette e il Pisa va all’attacco: Moreo da posizione ravvicinata calcia ma non centra la porta. Scontro al 45’+1′ tra Caracciolo e Vasic, i due rimangono a terra per qualche istante e poi si riprende. Dopo quasi 4′ di recupero finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Riprende il match. Al 46′ Cambio per il Pisa: fuori Barbieri, dentro Beruatto. Primi tempi di ripresa affannosi per il Palermo che si difende dagli attacchi avversari. Al 50′ calcio d’angolo per i toscani: dalla bandierina Esteves mette in mezzo, Bonfanti stacca di testa ma finisce fuori. Al 55′ i padroni di casa ci provano ancora: Bonfanti controlla in area, calcia da fermo ma trova Pigliacelli ad abbracciare la palla. Al 59′ il Pisa trova il gol con D’Alessandro, servito da Beruatto, il numero 77 supera Vasic e la mette dentro. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio per i nerazzurri: al 63′ ci pensa Bonfanti a pareggiare i conti. Si riprende dopo il gol ma il gioco si riferma: Gomes commette fallo su Valoti e si becca il secondo giallo, Palermo in 10 uomini.

Assedio Pisa quando siamo arrivati al 68′. Ci prova anche Valoti ad andare a segno, Pigliacelli vola e la mette in angolo. Dalla bandierina Esteves mette in mezzo, trova Lund ad allontanare. Al 69′ il Palermo prova a reagire con Di Francesco che parte in contropiede, il numero 17 crossa in mezzo ma nessun compagno ci arriva. Al 72′ Caracciolo di esterno collo conclude in porta e anche stavolta Pigliacelli si fa trovare pronto. Corini cambia al 73′: fuori Di Francesco dentro Aurelio. Al 75′ il Palermo conquista un calcio di rigore: Vasic viene atterrato da D’Alessandro e l’arbitro indica il dischetto. Dischetto dove si posizione Brunori che calcia e GOOOOL PALERMO! Il capitano riporta avanti i suoi. Tre cambi per Aquilani: dentro L. Tramoni, M. Tramoni e Torregrossa. Fuori Moreo, D’Alessandroe Calabresi. All’82’ doppio cambio per Corini: Soleri rileva Brunori; Graves prende il posto di Di Mariano. All’84′ il Pisa pareggia di nuovo i conti: Matteo Tramoni supera Pigliacelli e fa 3-3. Piove sul bagnato per i rosanero, al 90′ arriva anche il quarto gol della squadra di casa. Ancora Matteo Tramoni manda in gol la rete del quarto gol per i nerazzurri. Dopo 6′ di recupero termina qui il match, ennesimo disastro rosanero.

IL TABELLINO

PISA: 22 Loria, 4 Caracciolo (Cap.), 5 Canestrelli, 8 Marin, 9 Bonfanti, 19 Esteves, 27 Valoti, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Barbieri, 77 D’Alessandro. A disposizione: 1 Nicolas, 3 Leverbe, 7 L. Tramoni, 10 Torregrossa, 11 M. Tramoni, 15 Tourè, 20 Beruatto, 26 Masucci, 28 Arena, 30 De Vitis, 36 Piccinini, 44 Veloso. Allenatore: Aquilani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.)(Dall’82’ Soleri), 10 Di Mariano (Dall’82’ Graves), 17 Di Francesco (Dal 63′ Aurelio), 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 32 Ceccaroni, 80 Coulibaly (Dal 19′ Vasic). A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Fourneau (Roma 1) AA1: Massara (Reggio Calabria) AA2: Bitonti (Bologna) IV UFFICIALE: Sacchi (Macerata)

VAR: Ghersini (Genova) AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: Brunori al 32′, Lund al 42′, D’Alessandro al 59′, Bonfanti al 63′, Brunori al 76′

NOTE: ammoniti Gomes, Coulibaly. Espulso Gomes.