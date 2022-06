Silvio Baldini ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” parlando in merito alla promozione del Palermo in B.

Ecco le sue parole:

«Io guardavo la mia squadra come guardo la mia Valentina, essendo una bimba disabile non vedo una bimba, ma la puoi vedere come un mostriciattolo, ma questo non per me, perché io la vedo con gli occhi dell’amore, la vedo come un angelo. Per me è un regalo, un dono. Ho trovato una forza pensando a lei che non avrei trovato da nessuna parte. Il messaggio alla squadra è Voi siete arrivati in B non perché vi ho portato io, ma perché abbiamo portato un messaggio profondo alla città, che va al di là del gioco del calcio, viene da Monte Pellegrino, da Santa Rosalia, la patrona della città. Io ho portato il suo messaggio. Santa Rosalia sente dentro il suo cuore un messaggio che nessuno può spiegare».