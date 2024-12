Palermo, il “Pagellone 2024” degli attaccanti: Brunori dalle stelle alla panchina, Insigne bomber inconsapevole

Cala il sipario: si conclude un 2024 poco entusiasmante per i tifosi rosanero. Tra contestazioni e amare sconfitte, il Palermo si avvia al 2025 con tanti dubbi e nuove speranze. Mentre nella passata stagione, nonostante un andamento altalenante, il Palermo aveva rispettato gli obiettivi, in questa stagione i rosanero sono notevolmente lontani dalle aspettative iniziali. E’ il momento di valutare l’anno solare degli attaccanti che hanno vestito e che vestono la maglia rosanero. Ecco il “Pagellone 2024” degli attaccanti targato Ilovepalermocalcio.

TRAORE’: arrivato con le stimmate del predestinato dal Milan, presentato con un post sui social discutibile, per Chaka Traoré sono più le finte che i passaggi riusciti. Arrivato in un’operazione di mercato non molto sensata, è troppo inesperto per contribuire in Serie B alla causa dei rosanero. Nelle poche apparizioni, la voglia di strafare gli si ritorce contro. Voto: 5

MANCUSO: preso per il curriculum di tutto rispetto, a Palermo è più ricordato per i capelli lunghi, poi tagliati, che per le reti realizzate. Segna solo 4 gol in rosanero e pochissime di queste si dimostrano determinanti per la squadra. Col passare delle giornate diventa sempre più una terza scelta fino a sparire dai radar. Voto: 5

SOLERI: è la rappresentazione perfetta del calciatore che onora i colori. Corre e s’impegna, come pochi, e mette dentro 5 reti giocando praticamente sempre da subentrato. E’ una pedina fondamentale per la sua dedizione e professionalità, oltre ad essere uno dei calciatori più amati dai tifosi dall’arrivo del City Group a Palermo, anche se acquistato prima. Voto: 6,5

DI MARIANO: dal suo arrivo la storia sembrava già scritta: “un palermitano che porta in alto il Palermo”. Ad oggi lo sviluppo narrativo è leggermente diverso, ma la speranza è ancora tanta. Kekko, però, al di là delle qualità offensive non eccelse, il cuore in campo l’ha sempre messo. Ad oggi 13 presenze ed una sola rete in campionato, un bottino di certo non soddisfacente ma in linea con le sue caratteristiche. Voto: 6

INSIGNE: attuale capocannoniere del Palermo, a descrivere come le cose non vadano bene sul fronte offensivo. Tante aspettative, non rispettate, e solo due gol nella passata stagione. Ad oggi la situazione è leggermente migliorata, con 4 gol siglati da inizio stagione, ma poco altro. Da un calciatore che ha vinto ben due campionati cadetti, ci si aspetta molto di più. Voto: 6+

DI FRANCESCO: segna alla Lazio e approda al Palermo, le aspettative non possono che essere altissime. Anche per lui, come per Insigne, ci si aspettava molto di più ma le sue prestazioni sono assolutamente migliori. Segna 5 gol nella passata stagione, ma uno solo in questa. Si spera possa sbocciare definitivamente. Voto: 6,5

BRUNORI: è strano come nel calcio si possa passare, in maniera così veloce, dalle stelle alla panchina. Probabilmente l’attaccante più forte della Serie B, che incomprensibilmente viene portato ai margini di una squadra che ne ha decisamente bisogno. Dai 17 gol, da titolare inamovibile nella scorsa stagione, ad una singola rete, da terza scelta, in questa. La professionalità non è mancata, le qualità sono indiscutibili. Tra possibile addio a speranza di permanenza, rimane l’attaccante che serve al Palermo ma che non viene utilizzato. Voto: 7+

HENRY: dal suo arrivo in rosanero, sono solo due i gol realizzati. Troppo pochi per le necessità del club, ma che non fosse un goleador forse lo si sapeva già. E’ un giocatore da gioco sporco e colpi di testa e da questo punto di vista non c’è nulla da appuntargli. L’impegno non manca e, sicuramente, diventerà utile alla causa, ma ad oggi lo è stato troppo poco. Voto: 5

LE DOUARON: l’asso nella manica del ds De Sanctis, la cifra monstre con cui è stato postato a Palermo dalla Ligue 1, più di 4 milioni, di certo portavano ad immaginare un calciatore ben diverso da quello visto nelle prime apparizioni. Che si tratti di un calciatore di un livello superiore lo si vede, ma qual è il suo vero ruolo? Rimane comunque in netto miglioramento con le due reti consecutive realizzate nelle ultime uscite. Voto: 5,5