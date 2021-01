La Sicilia torna in zona arancione ma a Palermo non viene meno il divieto di stazionamento in centro e davanti a tutte le scuole.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, l’ordinanza, che resterà in vigore fino al 5 marzo compreso, vieta lo stazionamento dalle 11 alle 22 in tutte le vie e piazze interne ai quartieri Politeama e Libertà, nonché dalle 7 alle 15 in prossimità di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati.