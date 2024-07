Palermo, Henry: «Ho già avuto progetti simili a quelli del City Group. In rosanero per ripetermi»

Direttamente da Manchester, Thomas Henry, nuovo acquisto del Palermo, ha rilasciato le seguenti parole a Sky sul City Football Academy, dove i rosanero stanno svolgendo la preparazione in questi giorni, e sugli obiettivi stagionali:

«Il CFA è bellissimo, ci sono strutture adeguate ad una squadra di alto livello. Non ci manca niente, siamo tutti contenti di far parte del City Group. Conosco questo tipo di progetto, era la stessa situazione con il Leicester quand’ero a Leuven, in Belgio. Abbiamo ottenuto la promozione, in un altro Paese e spero dunque di ripetermi qui. Ci aspetta un campionato difficile in quanto molte squadre ambiscono alla Serie A, per cui voglio portare la mia esperienza per far crescere questa società».