Palermo, gol dopo 28” e poker. Primo tempo choc

L’edizione de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vulnerabilità difensiva del Palermo che, nelle ultime tre uscite, ha subito ben nove reti.

A Brescia il primo gol degli avversari è arrivato addirittura dopo 28 secondi e dopo 45 minuti le rondinelle hanno timbrato il cartellino marcatori per quattro volte. La gara del Rigamonti entra di diritto nel museo degli orrori della storia rosanero. Mai dal ritorno in panchina di Corini il Palermo aveva subito quattro gol: l’ultimo poker incassato risale a febbraio 2022 contro il Foggia (4-1), penultima sconfitta dell’era Baldini prima della cavalcata verso la promozione, mentre in B una sconfitta simile mancava addirittura dal 2018, quando l’Empoli si impose per 4 a 0.

Quattro gol in un tempo invece non si vedevano dall’aprile 2017 quando i rosa, di scena all’Olimpico contro la Lazio, ne presero addirittura cinque nei primi 26’ (la gara poi finì 6-2): una figuraccia simile avvenne contro l’Udinese nel 2011, nel famoso 0-7 (0-5 a metà partita) che costò la panchina a Rossi, e l’Inter nel 2009, in uno spettacolare 5-3 che vide i nerazzurri del “triplete” andare sul 4-0 nel primo tempo per poi vedere il Palermo accorciare sul 4-3 e andare a un passo dall’apoteosi con Hernandez (a chiudere i giochi ci pensò Milito).