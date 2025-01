Palermo Futsal Club, vittoria al cardiopalma: superato il Gesan

Successo in campionato, con il risultato di 6-3, per il Palermo Futsal Club contro un ottimo Gesan. La sfida, valevole per il campionato di Serie C2, ha confermato le ambizioni dei rosanero anche nel 2025. Ad andare in rete Pisani, Di Chiara, Franco, Fiorentino (doppietta) e La Fiura.

Primo tempo

La prima frazione vede subito il risultato sbloccarsi dopo appena 90 secondi: Nicchia scodella in mezzo un pallone preciso per Pisani che non sbaglia. I rosanero esultano ma 180 secondi più tardi si arrendono alla rete di Ferrara che buca Calì. La gara è molto bella con azioni sia da una parte che dall’altra: i protagonisti sono i portieri. Orlando, esperto portiere alcamese, in più di un’occasione è provvidenziale per salvare i suoi. I primi 30 minuti terminano 1-1.

Secondo tempo

La seconda frazione evidenzia un Palermo Futsal battagliero ma alla prima disattenzione è il Gesan a passare in avanti con Parrino. L’ex Sporting Alcamo segna battendo nell’uno contro uno Calì. La squadra rosanero reagisce ma Orlando ancora una volta è attento. Sale in cattedra Fiorentino: assist per Di Chiara che scarica un bolide in porta. Lo schema su punizione del duo Chinnici-Franco regala il 3-2 ma ancora Parrino pareggia i conti. Al 58esimo, sul risultato di 3-3, ecco che esce tutta la classe di Fiorentino. Il numero 27 ruba il pallone in pressione e con un dolcissimo tocco sotto fredda Orlando, facendo impazzire di gioia il pubblico presente. Poco più tardi ancora Fiorentino e poi La Fiura mettono il sigillo su invenzioni di Franco.

Al triplice fischio è festa rosanero che mantiene la vetta nel campionato di Serie C2 con una grande prestazione. Battuto un ottimo Gesan, ben rinforzato dal mercato con gli arrivi di Parrino e Monteleone. Prossimo appuntamento previsto per sabato 18 gennaio in casa del Giudecca alle ore 15:30.