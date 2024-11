Palermo Futsal Club, sette reti all’Oratorio Cosma e Damiano: raggiunta la vetta

Vince il Palermo Futsal Club e scaccia via i fantasmi dopo la sconfitta contro il Pioppo. Ai 7 gol del Real Sports, si aggiungo gli altrettanti rifilati all’Oratorio Cosma e Damiano in campionato. Il successo porta la firma di uno strabiliante Fiorentino (tripletta). In rete anche Gennaro, La Fiura e Sujon (doppietta).

Il primo tempo si apre con la formazione rosanero subito in zona offensiva senza però riuscire a sbloccare la gara. Nicchia ha l’occasione per portare i suoi in vantaggio ma uno strepitoso Cucina gli nega la rete. Dopo 20 minuti di stallo capitan La Fiura sblocca la partita battendo in porta da posizione ravvicinata. Per il capitano continua il momento magico in zona gol. La prima frazione si chiude con il ritorno al gol di Sujon che calcia bene sul primo palo, fintando il passaggio su La Fiura.

I secondi 30 minuti evidenziano la rete di Fiorentino dopo appena 90 secondi. L’ex Mistral spedisce in porta dopo il passaggio di Franco ben servito da La Fiura. Un errore difensivo dei rosanero da rientrare in gara gli ospiti con Sacco che batte Calì ma solo per qualche istante. Sale in cattedra Fiorentina firmando una pregevole doppietta, portando le sue reti a 3. Chiude la gara Gennaro saltando Cucina in dribbling e Sujon ben servito da Vivarelli. Al triplice fischio del signor Graziano termina la gara con il Palermo Futsal Club che torna al primo posto in compagnia di Altofonte, Pioppo e Città di Bisacquino.

Vittoria convincente per gli uomini di mister Gentile che si confermano spietati sotto porta. Prossimo appuntamento previsto per sabato 23 novembre alle ore 17:00 contro il temibile Città di Bisacquino, in una trasferta lunga e impegnativa per i rosanero.