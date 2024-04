Palermo Futsal Club, sconfitto il Monreale: rosa in finale di Coppa

Torna a splendere il gioco del Palermo Futsal Club di mister Gentile dopo la battuta di arresto nella sfida interna in campionato contro l’Oratorio San Vincenzo. La semifinale di coppa Trinakria tra Futsal Club Monreale e Palermo Futsal è terminata con il risultato di 1-8 in favore dei rosanero. Scatenato il capitano La Fiura, autore di ben tre reti. Ad andare in rete anche Sujon con una doppietta condita dall’esultanze singolari di Catania, Billitteri e Perdichizzi. Quest’ultimo, portiere, con una rete dalla propria porta.

Primo tempo

Primo tempo scoppiettante con la squadra del tecnico Gentile molto concentrata e grintosa fin dei primi istanti. Sblocca risultato Catania, che approfitta di un buco difensivo per sfidare e battere Maggio in uscita. Il pareggio da parte della società monrealese arriva dopo appena un minuto grazie alla conclusione vincente di Di Gristina. Palermo Futsal Club che non demorde e conclude il primo tempo con altre due reti che portano la firma di Sujon, dopo l’ennesima magia di Chinnici, e capitan La Fiura su punizione.

Secondo tempo

Seconda frazione che evidenzia un Futsal Club Monreale in partita e decisamente in palla. Perdichizzi realizza buone parate e un pallone intercettato da Sujon porta La Fiura a sfidare Maggio, battendolo per la seconda volta. Sul risultato di 1-4 il Monreale subisce il crollo psicologico con Perdichizzi che sorprende dalla propria porta Maggio, realizzando la rete del 1-5 tra lo stupore e entusiasmo del pubblico rosanero. Sujon trova il sesto gol e poco dopo Billitteri in respinta trova la settima rete. Chiude la partita capitan La Fiura su tiro libero. Al triplice fischio di gara del signor Mancuso, della sezione di Caltanissetta, inizia la festa rosanero. Palermo Futsal Club che approda in finale di Coppa Trinakria. Il prossimo appuntamento è datato domenica 21 aprile ore 11:30. Finalissima della Coppa Trinakria tra i rosanero di mister Gentile e Real Sicilia, quest’ultimi vittoriosi in rimonta contro il temibile Altofonte.