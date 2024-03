Palermo Futsal Club, brividi poi la rimonta: Gennaro cala il poker

Ancora vittoria per il Palermo Futsal Club contro un più che ottimo San Gregorio Papa nel venerdì sera targato Serie D girone B. Apre le danze Scozzari prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Il rientrante Chinnici e il solito Gennaro, rispettivamente con due e quattro gol, regalano il successo ai rosanero del presidente Pazzaglia. Da segnalare, prima dell’inizio del match, il bellissimo gesto da parte dei padroni di casa che hanno concesso ai rosanero il ‘Pasillo de honor’ per promozione in Serie C2.

Primo tempo

Parte forte il Palermo Futsal con la rete di Scozzari al termine di un’azione iniziata dal duo Leto- Gennaro. Il calciatore ex Ve-Co con la punta non sbaglia mandando il pallone alle spalle di Riela, beffato da una deviazione. Padroni di casa che non ci stanno e riportano la gara in parità con l’autogol sfortunato di Perdichizzi dopo la battuta, della rimessa laterale, di Chiappara. San Gregorio Papa che completa la rimonta al minuto 24 con l’assist di Calandra per Capitano che calcia a botta sicura spedendo il pallone in rete. Rosanero in affanno nella prima frazione, concludendo al 30esimo sotto nel risultato.

Secondo tempo

La seconda frazione della sfida si apre nel peggiore dei modi per i rosanero. San Gregorio Papa che trova il tris dopo appena 40 secondi di gara con la rete di Angioli. Chinnici da solo si inventa la rete che riapre la partita ma poco dopo Capitano lo salta e con la punta insacca sul palo lontano con il risultato di 4-2. Mister Gentile non ci sta e cerca nuova linfa dalla panchina. Le scelte del tecnico si rivelano perfette con l’inserimento del quintetto formato da Perdichizzi, Sujon, Chinnici, La Fiura e Gennaro. Accorcia Gennaro dopo il grande assist di Leto; poi ancora Chinnici che scambia con lo stesso numero 22 battendo Riela. Gennaro trova il tris con gli assist di Sujon e Chinnici. La Fiura, in versione assist-man, serve lo scatenato Gennaro che chiude la gara con il poker. Sofferenza e brividi per i rosanero che lasciano il campo con la dodicesima vittoria in campionato delle 14 giocate. Prossimo appuntamento previsto per mercoledì 27 marzo alle ore 21:30 tra le mura amiche contro il temibile Real Sicilia. La sfida è valevole per i quarti di finale della Coppa Trinakria e mette in palio un posto per la semifinale della competizione.