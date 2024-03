Palermo Football Conference, Sorrentino: «Corini è chiaramente in difficoltà»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference, Stefano Sorrentino ha toccato vari temi, tra questi ha parlato della crisi del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Fiducia a Corini nonostante la contestazione? A Palermo erano abituati in maniera diversi. Sono passati da undici allenatori diversi in una stagione neanche un esonero dopo una serie di sconfitte. Ci dobbiamo abituare agli investitori esteri che non vanno dietro la massa, il loro obiettivo sono i playoff, arrivare in A in tot anni. Se continuano a confermare l’allenatore vuol dire che sono in linea con i programmi. È chiaro che il mister è in difficoltà, infatti non vi nego che sono qua ma non lo chiamo, è giusto che sia tranquillo durante la sosta. In Italia abbiamo l’idea dell’esonero dopo 3-4 sconfitte, all’estero c’è un’altra cultura. Il Palermo è in piena zona playoff, non dimentichiamolo. Non la vedo tanto così negativa. Non dimentichiamo che fino a 4 anni fa il Palermo era in D, bisogna anche avere la pazienza di una programmazione. Non è scontato prendere i giocatori con i nomi e vincere subito, è chiaro che ci vuole tempo».