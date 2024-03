Palermo Football Conference, Sorrentino: «Il futuro è di Desplanches. Pigliacelli sta facendo bene» (VIDEO)

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference, Stefano Sorrentino ha toccato vari temi, tra questi ha parlato della crisi del Palermo.

«Desplanches è un buon portiere a me piace molto. Il ruolo del portiere è delicato dove bisogna avere gerarchie. Pigliacelli è il titolare ed è giusto che continui lui. Il futuro di questo ragazzo dovrebbe essere molto importante. A Palermo ne ho visti tanti di portieri bruciati, quindi bisogna andarci piano, avrà le sue possibilità. Pigliacelli sta facendo bene quest’anno, ha degli alti e bassi come li hanno tutti. Secondo me il futuro è di Desplanches, però non sta a me dirlo. Non sono né il dirigente né l’allenatore del Palermo».